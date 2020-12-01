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Завод железобетонных изделий

Почему на двух цементных заводах приостановлено производство — ответ АМК

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201201/15515467/Pochemu-na-dvukh-tsementnykh-zavodakh-priostanovleno-proizvodstvo---otvet-AMK.html

Объем реализованного цемента составил почти 142 тысячи тонн, что на 68,5 тысячи тонн меньше предшествующего результата.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Узбекистане на двух крупных цементных заводах приостановлено производство из-за нехватки газа, сообщают в Антимонопольном комитете.

"Снижение температуры окружающей среды ниже нулевой отметки привело к увеличению потребления газа населением, что в свою очередь сказалось на снижении давлении газа, поставляемого производителям цемента. Таким образом, производство цемента со стороны АО "Кувасайцемент" и АО "Ахангаранцемент" приостановлено", – говорится в информации. 

По этой причине производители не смогли выставить свою продукцию и реализовать ее на бирже, подчеркнули в комитете.

Таким образом, среднесуточный объем прошедших торгов достиг 30 тысяч тонн, против показателя предыдущих – 46 тысяч тонн (снижение на 34%).

Рабочие цементируют поверхность
© CC0 / /pixabay
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Объем реализованного цемента составил почти 142 тысячи тонн, что на 68,5 тысячи тонн меньше предшествующего результата. Снижение охвата оказало влияние и на рост цены с 512 сум/кг в начале недели до 539,1 сум/кг на конец недели (или на 5 %).

Также стало меньше участников торгов (с 1 054 до 81) и покупателей (с 556 до 373).

Напомним: в конце ноября в Минэнерго опровергли слухи о прекращении подачи электроэнергии цементным заводам. В органе госуправления напомнили, что в Узбекистане физическое лицо несет юридическую ответственность за распространение ложной информации.

Теги:
Минэнерго, Антимонопольный комитет Узбекистана, производство, Узбекистан, цементный завод



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