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РЭЦ рассматривает проекты в Узбекистане более чем на $700 млн

Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201201/15517453/RETs-rassmatrivaet-proekty-v-Uzbekistane-bolee-chem-na-700-mln.html

Оказалось, что кредитный и финансовый портфель РЭЦ по Узбекистану стал самым большим по итогам 2019 года.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Российский экспортный центр (РЭЦ) в настоящее время рассматривает для реализации в Узбекистане проекты на сумму более 700 миллионов долларов, заявил РИА Новости директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.

"Мы видим потребность Узбекистана в высокотехнологичных решениях российских экспортеров", - добавил Прохоренко.

По его словам, кредитный и финансовый портфель РЭЦ по Узбекистану стал самым большим по итогам 2019 года.

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"Узбекистан обогнал в прошлом году Беларусь, которая изначально была флагманом РЭЦ, заключил он.

Теги:
проект, Экономика, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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