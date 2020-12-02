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Когда в Узбекистане пройдет первый зарубежный "Иннопром"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201202/15518137/Kogda-v-Uzbekistane-proydet-pervyy-zarubezhnyy-Innoprom.html

В мероприятии, помимо России и РУз, будут участвовать компании из Европы и Азии. Запланированы деловая программа с участием руководителей правительств обеих стран, B2B общение компаний, а также образовательная программа для студентов ташкентских университетов.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Первая зарубежная международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в Узбекистане с 5 по 7 апреля 2021 года, сообщил программный директор форума Антон Атрашкин.

"Промышленный диалог России и Узбекистана достигнет своей кульминации в апреле 2021 года. В славном, гостеприимном Ташкенте 5-7 апреля пройдет "Иннопром", — сказал Атрашкин в ходе сессии Innoprom online. Его цитирует РИА Новости.

По словам директора форума, в выставке, помимо России и Узбекистана, будут участвовать компании из Европы и Азии. В рамках "Иннопрома" запланированы B2B общение компаний, деловая программа с участием руководителей правительств обеих стран, а также образовательная программа для студентов ташкентских университетов.

Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2020 пройдет онлайн
Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

В 2020-м партнером мероприятия, запланированного изначально на 7-10 июля, должна была стать Италия, на него собирался приехать министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Но из-за коронавируса Минпромторг РФ решил в этом году отменить "Иннопром".

Теги:
Экономика, промышленность, "Иннопром", Выставка, Узбекистан



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