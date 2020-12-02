Топ-5 лидеров: где в Узбекистане больше всего частных компаний

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. По состоянию на 1 ноября, общее количество предприятий (без учета фермерских и дехканских хозяйств) в Узбекистане возросло до 401 727 штук, из них - 89 677 (22,3%) частных компаний. Об этом сообщают в Госкомстате.
Регионы-лидеры по присутствию частных фирм:
- Ташкент - 12 858 единиц;
- Ферганская область - 10 779 единиц;
- Кашкадарьинская область - 9 123 единицы;
- Наманганская область - 7 188 единиц;
- Сурхандарьинская область - 7 018 единиц.
Отмечается, что предприятия, в основном, оказывают услуги в сфере продажи (33 837 шт.), промышленности (16 165 шт.), строительства (7 850 шт.), проживания и питания - (7 803 шт.), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (6 658 шт.).