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Топ-5 лидеров: где в Узбекистане больше всего частных компаний

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201202/15519656/Top-5-liderov-gde-v-Uzbekistane-bolshe-vsego-chastnykh-kompaniy.html

По состоянию на первое ноября, в республике насчитывается 401 727 предприятий , из них - 89 677 (22,3%) частных организаций.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. По состоянию на 1 ноября, общее количество предприятий (без учета фермерских и дехканских хозяйств) в Узбекистане возросло до 401 727 штук, из них - 89 677 (22,3%) частных компаний. Об этом сообщают в Госкомстате.

Регионы-лидеры по присутствию частных фирм:

  • Ташкент - 12 858 единиц;
  • Ферганская область - 10 779 единиц;
  • Кашкадарьинская область - 9 123 единицы;
  • Наманганская область - 7 188 единиц;
  • Сурхандарьинская область - 7 018 единиц.

Отмечается, что предприятия, в основном, оказывают услуги в сфере продажи (33 837 шт.), промышленности (16 165 шт.), строительства (7 850 шт.), проживания и питания - (7 803 шт.), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (6 658 шт.).

Теги:
Госкомстат, статистика, Узбекистан



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