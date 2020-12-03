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Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019

Expo-Russia Uzbekistan 2020: какие мероприятия запланированы на декабрь

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Третья Международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan проходит с 18 ноября 2020-го по 18 февраля 2021 года в онлайн-формате.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Представители России и Узбекистана 9 декабря обсудят сотрудничество в области строительства и архитектуры в рамках Expo-Russia Uzbekistan 2020, сообщили в пресс-службе АО "Зарубеж-Экспо".

Мероприятие проходит с 18 ноября 2020-го по 18 февраля 2021 года, впервые — в онлайн-формате. 

В четверг состоялся круглый стол по сотрудничеству России, Узбекистана и стран Центральной Азии в сфере транспорта, а 16 декабря станет Днем агропромышленного комплекса.

Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan
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Нынешняя выставка Expo-Russia Uzbekistan уже третья по счету. На ней представлены следующие отрасли: энергетика, горнодобывающая, нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство и пищевая промышленность, наука и образование, информационные технологии, медицина и фармацевтика, товары народного потребления.

Каждый участник может получить цифровой стенд с индивидуальным дизайном, каналы для связи с посетителями и переговоров, возможность провести видеопрезентацию, вебинар или принять участие в любом из круглых столов не выходя из своего офиса.

Организаторы мероприятия — АО "Зарубеж-Экспо" и ТПП Узбекистана при поддержке правительств двух стран, МИД России, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, ТПП РФ и МосТПП, других министерств и ведомств России и РУз.

Теги:
Экономика, Expo-Russia Uzbekistan, Выставка, Россия, Узбекистан



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