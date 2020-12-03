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Хоким Ташкента встретился с руководством Совкомбанка

Российский банк заинтересовался сотрудничеством с финучреждениями Ташкента

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201203/15531182/Rossiyskiy-bank-zainteresovalsya-sotrudnichestvom-s-finuchrezhdeniyami-Tashkenta.html

По итогам встречи глава российского банка подчеркнул интерес к преобразованиям в столице и обещал дать поручение экспертам банка для проработки конкретных направлений сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Столичный градоначальник Жахонгир Артикходжаев встретился с руководством российского "Совкомбанка", сообщила пресс-служба хокимията.

Для справки: Совкомбанк — третий банк России с активом 20 млрд долларов. Группа Совкомбанка была второй по прибыльности банковской группой в России со средней рентабельностью капитала (ROE) за последние десять лет (2010-2019 годы) в размере 44%, в соответствии с расчетами группы, основанными на опубликованной отчетности по МСФО. Облигации банка размещены среди 57 крупных клиентов. Банк ведёт деятельность в Беларуси и Казахстане.

Как отметил глава банка, Сергей Хотимский, финучреждение заинтересовано в стратегическом партнерстве и считает перспективным сотрудничество с Узбекистаном, в частности, с Ташкентом.

Также он поинтересовался причинами роста активности бизнеса в Узбекистане в последние годы, на что получил от представителей хокимията детальный и исчерпывающий ответ.

Фрукты и овощи
© Sputnik / Николай Хижняк
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По итогам встречи Хотимский подчеркнул интерес к преобразованиям в столице и обещал дать поручение экспертам банка для проработки конкретных направлений сотрудничества.

В марте 2020 года российский Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для узбекского банка Асака объемом 100 миллионов евро.

Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро.

Теги:
Инвестиции, сотрудничество, Экономика, банки, Узбекистан, Россия



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