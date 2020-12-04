В Ташкенте в 2021 году пройдет крупная промышленная ярмарка

Ярмарка впервые пройдет за пределами России и в ней примут участие иностранные, российские и узбекские компании.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Ташкенте в апреле 2021 года пройдет крупная ярмарка промышленности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что такая ярмарка впервые пройдет за пределами России.

"В ней примут участие российские предприятия, узбекские и иностранные - все, кто будет заинтересован в развитии промышленности Узбекистана и других проектов", - заявил Мантуров.

В рамках мероприятий по открытию Ташкентского металлургического завода президент Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.