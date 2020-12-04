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Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан 2017

В Ташкенте в 2021 году пройдет крупная промышленная ярмарка

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201204/15534832/V-Tashkente-v-2021-godu-proydet-krupnaya-promyshlennaya-yarmarka.html

Ярмарка впервые пройдет за пределами России и в ней примут участие иностранные, российские и узбекские компании.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Ташкенте в апреле 2021 года пройдет крупная ярмарка промышленности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что такая ярмарка впервые пройдет за пределами России.

"В ней примут участие российские предприятия, узбекские и иностранные - все, кто будет заинтересован в развитии промышленности Узбекистана и других проектов", - заявил Мантуров.

В рамках мероприятий по открытию Ташкентского металлургического завода президент Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Теги:
Денис Мантуров, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, промышленная ярмарка, промышленность, ярмарка



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