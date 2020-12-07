Курс валют от ЦБ: доллар стабильно растет

Доллар продолжает дорожать шестую неделю подряд, и теперь его стоимость составляет 10 443,07 (+15,69) сума, евро же прибавил в цене значительно больше – 12 657 (+183,77) сумов.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, действующие с 8 декабря 2020 года.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курс валют с 8 декабря 2020 года

Доллар продолжает дорожать шестую неделю подряд, и теперь его стоимость составляет 10 443,07 (+15,69) сума, евро также прибавил в цене – 12 657 (+183,77) сумов.

Незначительным подъемом отметился российский рубль – 141,05 (+3,57) сума.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.