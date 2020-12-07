Кому продали гостиницу "Афросиаб Палас" в Самарканде

Победителем стало OOO Arjun Construction. Всего в аукционе приняли участие три компании. Подробности - далее.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Гостиничный комплекс Afrosiyob Palace в центре Самарканда продан за 43,3 миллиарда сумов, сообщает пресс-служба Агентства по управлению госактивами.

"В аукционе приняли участие три компании. Госактив со стартовой ценой 27,4 миллиарда сумов был продан за 43,3 миллиарда сумов. Победителем стало OOO Arjun Construction", - говорится в информации.

Напомним, инвестору были установлены дополнительные обязательства:

- до конца 2021 года создать в гостинице 280 номеров, в том числе один "Президентский номер";

- довести уровень сервиса до 4-звездочных отелей по международному стандарту;

- благоустроить территорию имущественного комплекса с учетом необходимой инфраструктуры и парковок в соответствии с установленными правилами архитектуры и по согласованию с Министерством культуры и ЮНЕСКО;

- оплатить все кредиторские задолженности.