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Карьерный самосвал БелАЗ 75583 грузоподъемностью 90 тонн

Финансированием поставок самосвалов "Белаз" в Узбекистан займется ВЭБ

© Sputnik / Виктор Толочко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201207/15551611/Finansirovaniem-postavok-samosvalov-Belaz-v-Uzbekistan-zaymetsya-VEB.html

Этот проект знаменует собой успешный старт сотрудничества по поддержке экспорта российско-белорусской продукции в третьи страны в новом формате.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. ВЭБ предоставит АГМК $59 млн сроком на 5 лет для поставки карьерных самосвалов "Белаз", сообщает пресс-служба госкорпорации.

"ВЭБ.РФ предоставит Алмалыкскому ГМК финансирование для поставки карьерных самосвалов "Белаз" для модернизации горно-металлургического комбината в Узбекистане. Объем финансирования оценивается в $59 млн, срок предоставления кредитных средств - до 5 лет", - говорится в информации на сайте ВЭБ.РФ.

Заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян отметил, что это первая сделка нового формата кооперации России и Белоруссии.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
ВЭБ профинансирует модернизацию Алмалыкского ГМК

"ВЭБ.РФ предоставляет покупателю долгосрочный кредит, процентная ставка по которому будет субсидироваться из белорусского бюджета. Реализация этого проекта стала возможна благодаря эффективному сотрудничеству правительств двух стран и финансовых институтов", - добавил он.

Отмечается, что агентом правительства Беларуси по субсидированию процентной ставки ВЭБа выступает банк "БелВЭБ".

Этот проект, по словам председателя правления "БелВЭБ" Василия Матюшевского, знаменует собой успешный старт сотрудничества по поддержке экспорта российско-белорусской продукции в третьи страны в новом формате. Его реализация стала логичным продолжением многолетнего сотрудничества банков в области финансирования и подтверждает широкие возможности государств по оказанию содействия в продвижении совместной продукции.

ВЭБ.РФ профинансирует создание инфраструктуры для поставок продукции из Узбекистана >>

В ноябре ВЭБ в консорциуме с банками-партнерами выразил готовность проработать финансирование второго этапа проекта по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, сумма кредитных средств оценивается в 650 миллионов долларов.

Теги:
финансирование, ВЭБ.РФ, Россия, Узбекистан



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