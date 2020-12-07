Уклониться от уплаты налогов будет сложнее - вступает в силу новый документ

При наличии налоговой задолженности на сумму свыше 300 БРВ или несвоевременной сдаче налоговой отчетности предпринимателю могут отказать в перерегистрации при изменении его адреса.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Через три месяца вступят в силу изменения и дополнения в Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства.

Документ вносит ясность в процесс уплаты госпошлины при регистрации. Раньше он регулировался и положением, и законом, что вызывало множество спорных вопросов, теперь - только профильным законом.

Для предотвращения возможных проблем при перерегистрации права собственности теперь будет требоваться согласие каждого учредителя в изменении долей или переходе доли другому лицу. Если учредитель сам не может прийти в ЦГУ, он имеет возможность подтвердить своей ЭЦП (электронной цифровой подписью) уведомление, пришедшее на электронную почту.

Недобросовестные предприниматели меняют адрес предприятия для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Теперь при перерегистрации юрлица из-за изменения адреса основаниями для отказа могут стать:

имеющаяся налоговая задолженность на сумму свыше 300 БРВ;

неполное отражение в налоговой отчетности объема товарооборота либо реализации импорта;

несвоевременная сдача налоговой отчетности.

Одновременно с госрегистрацией юридические лица смогут поставить на учет в накопительную пенсионную систему своих сотрудников. Также можно получить ЭЦП.

Вдвое снижаются размеры сбора за выдачу сведений из Единого государственного реестра (ЕГР) субъектов предпринимательства. К примеру, для получения выписки из ЕГР раньше нужно было заплатить 1 БРВ (223 000 сумов), с 4 марта – половину БРВ (111 500 сумов).

С 1 января 2021 года будет внедрен порядок выдачи субсидий и гарантий среднему бизнесу из средств Фонда поддержки предпринимательской деятельности. Планируется выдавать гарантию фонда на кредитные средства в размере до 75 %, но не более 8 млрд сумов.