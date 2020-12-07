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Уклониться от уплаты налогов будет сложнее - вступает в силу новый документ

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201207/15554136/Uklonitsya-ot-uplaty-nalogov-budet-slozhnee---vstupaet-v-silu-novyy-dokument.html

При наличии налоговой задолженности на сумму свыше 300 БРВ или несвоевременной сдаче налоговой отчетности предпринимателю могут отказать в перерегистрации при изменении его адреса.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Через три месяца вступят в силу изменения и дополнения в Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства.

Документ вносит ясность в процесс уплаты госпошлины при регистрации. Раньше он регулировался и положением, и законом, что вызывало множество спорных вопросов, теперь - только профильным законом.

Подпись документов, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
В Узбекистане начнут регистрировать юрлица по новым правилам

Для предотвращения возможных проблем при перерегистрации права собственности теперь будет требоваться согласие каждого учредителя в изменении долей или переходе доли другому лицу. Если учредитель сам не может прийти в ЦГУ, он имеет возможность подтвердить своей ЭЦП (электронной цифровой подписью) уведомление, пришедшее на электронную почту.

Недобросовестные предприниматели меняют адрес предприятия для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Теперь при перерегистрации юрлица из-за изменения адреса основаниями для отказа могут стать:

  • имеющаяся налоговая задолженность на сумму свыше 300 БРВ;
  • неполное отражение в налоговой отчетности объема товарооборота либо реализации импорта;
  • несвоевременная сдача налоговой отчетности.
Одновременно с госрегистрацией юридические лица смогут поставить на учет в накопительную пенсионную систему своих сотрудников. Также можно получить ЭЦП.

Вдвое снижаются размеры сбора за выдачу сведений из Единого государственного реестра (ЕГР) субъектов предпринимательства. К примеру, для получения выписки из ЕГР раньше нужно было заплатить 1 БРВ (223 000 сумов), с 4 марта – половину БРВ (111 500 сумов).

С 1 января 2021 года будет внедрен порядок выдачи субсидий и гарантий среднему бизнесу из средств Фонда поддержки предпринимательской деятельности. Планируется выдавать гарантию фонда на кредитные средства в размере до 75 %, но не более 8 млрд сумов.

Теги:
Узбекистан, документы, налоги



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