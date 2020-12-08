Узбекистан продолжит поставлять сырье для пороха в Татарстан в 2021 году

Официальные представители Татарстана и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества в рамках двустороннего партнерства.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Руководство Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и представители Государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторг Татарстана.

"Стороны согласовали условия, номенклатуру и стоимость поставки в 2021 году пироксилиновых порохов, определили объем технической документации, предоставляемой обеими сторонами для подготовки проекта лицензионного производства пироксилиновых порохов на территории Республики Узбекистан, принципиальную схему изготовления пироксилиновых порохов, а также возможность прямых поставок сырья (хлопковой целлюлозы) из Узбекистана", — информируют в Министерстве.

Гендиректор порохового завода Александр Лившиц отметил, что Узбекистан является основным поставщиком сырья, необходимого для изготовления пороха. В 2019-м представители двух республик подписали контракты, которые были успешно реализованы в этом году, добавил глава предприятия.

Также официальные лица Татарстана и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества в рамках двустороннего партнерства.