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Огнестрельное оружие

Узбекистан продолжит поставлять сырье для пороха в Татарстан в 2021 году

© Flickr / pshegubj
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201208/15561197/Uzbekistan-prodolzhit-postavlyat-syre-dlya-porokha-na-rynok-Tatarstana-v-2021-godu.html

Официальные представители Татарстана и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества в рамках двустороннего партнерства.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Руководство Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод" и представители Государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторг Татарстана.

"Стороны согласовали условия, номенклатуру и стоимость поставки в 2021 году пироксилиновых порохов, определили объем технической документации, предоставляемой обеими сторонами для подготовки проекта лицензионного производства пироксилиновых порохов на территории Республики Узбекистан, принципиальную схему изготовления пироксилиновых порохов, а также возможность прямых поставок сырья (хлопковой целлюлозы) из Узбекистана", — информируют в Министерстве.

Гендиректор порохового завода Александр Лившиц отметил, что Узбекистан является основным поставщиком сырья, необходимого для изготовления пороха. В 2019-м  представители двух республик подписали контракты, которые были успешно реализованы в этом году, добавил глава предприятия.

Также официальные лица Татарстана и Узбекистана подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества в рамках двустороннего партнерства.

Теги:
Узбекистан, Татарстан



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