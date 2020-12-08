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Минсельхоз анонсировал создание региональной сети аграрных знаний

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201208/15562019/Minselkhoz-anonsiroval-sozdanie-regionalnoy-seti-agrarnykh-znaniy.html

Основной целью встречи организаторы назвали возможность оказания помощи государствам-членам ФАО в ЦА в процессе реализации цифрового сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. О развитии цифрового сельского хозяйства в условиях пандемии в формате видеоконференции говорили министры сельского хозяйства стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе ФАО.

Поля готовые к капельному орошению
© Sputnik / Юрий Лашов
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Основной целью встречи организаторы назвали возможность оказания помощи государствам-членам ФАО в ЦА в процессе реализации цифрового сельского хозяйства.

Как отметил глава Министерства сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев, ведомство работает над созданием интегрированной информационной системы, которая будет способствовать развитию цифровизации. Особое внимание при этом - поддержке производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции в процессе внедрения "умных" технологий.

"Среди наиболее важных задач следует отметить создание агрологистических центров и региональной сети распространения аграрных знаний, которые будут объединены в общий комплекс с помощью информационных технологий", - отметил глава ведомства.

Специалисты ФАО разработали концепцию Международного цифрового совета по продовольствию и сельскому хозяйству. 

Орошение земли
© CC0 / pixabay.com
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"Поддерживаемое цифровыми технологиями, сельское хозяйство может стать движущей силой не только для восстановления экономики, но и для повышения ее качества, особенно для мелких землевладельцев и фермерских хозяйств. Мы рассматриваем эту встречу как очень важный диалог, который будет формировать динамичное будущее сельского хозяйства в странах Центральной Азии" - подчеркнул заместитель Гендиректора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин.

Диалог на экспертном уровне между странами, по мнению участников, это еще один шаг к цифровизации сельскохозяйственного сектора, к реализации инновационных цифровых решений и созданию основ для долгосрочных проектов.

Теги:
ФАО, Узбекистан, видеоконференцсвязь, Сельское хозяйство



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