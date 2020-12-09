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Узбекистан проверит посевы томата на наличие вируса

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201209/15568391/Uzbekistan-proverit-posevy-tomata-na-nalichie-virusa.html

Представители госинспекции находятся в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора для урегулирования вопроса и снятия ограничений.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Госинспекция по карантину растений при Кабмине Узбекистана осуществит проверку посевов томатов и перца в Кашкадарьинской области после того, как в России был введен запрет на их ввоз из данного региона республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Продажа томатов на рынке
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Ранее в Россельхознадзоре заявили о том, что с 11 декабря вводится запрет на поставки в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области.

В органе фитосанитарного надзора уточнили, что при проведении карантинного контроля плодов томатов, поступивших в Россию от узбекского производителя OOO SUNNY LAND EXPORT (Кашкадарьинская область), был выявлен вирус коричневой морщинистости (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

"Госинспекция проведет карантинный контроль томатов и перца во всех теплицах и посевных площадях в Кашкадарьинской области", - сказал представитель госинспекции.

По данным источника, группа специалистов ведомства в ближайшее время отправится в регион для оперативного изучения сложившейся ситуации. Представители госинспекции находятся в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора для урегулирования вопроса и снятия ограничений.

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Россельхознадзор также раннее ввел запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской (с 26 ноября) и Навоийской областей (с 4 декабря) - в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Теги:
Россельхознадзор, Россия, Узбекистан, Сельское хозяйство



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