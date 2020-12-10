В Узбекистане изменят способ продажи мест для выездной торговли

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. ГНК предлагает урегулировать работу летних кафе и объектов выездной торговли в Узбекистане. Такой проект размещен на портале СОВАЗ.

"Начиная с 1 июля 2021 года выездная торговля будет осуществляться через электронную регистрацию в автоматизированной информационной системе K–savdo. Места для нее выставят на электронном аукционе через АИС K–savdo", - говорится в сообщении.

Документом в случае его принятия утверждаются положение о работе сезонных кафе предприятий общественного питания, порядок ведения выездной торговли, перечень министерств и ведомств, подключенных к системе.

Предпринимателям предоставят право на выездную торговлю >>

Принятие данного постановления позволит устранить излишние бюрократические барьеры в деятельности выездной торговли. Послужит обеспечению прозрачности, открытости и законности между хозяйствующими субъектами и государственным органом. К тому же установленный порядок работы сезонных кафе предприятий общественного питания позволит предупредить возникновение нарушений в данной сфере.