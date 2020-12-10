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ЦБ сохранил основную ставку в 14% из-за прогнозов замедления инфляции

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201210/15574342/TsB-sokhranil-osnovnuyu-stavku-v-14-iz-za-prognozov-zamedleniya-inflyatsii.html

В ближайшие месяцы в ЦБ ожидают сохранения низкой вероятности преобладания проинфляционных рисков в экономике.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14% в условиях прогнозов замедления инфляционных рисков в экономике, сообщили в пресс-службе ЦБ. Решение принято с учетом "сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году" и в целях продолжения восстановления экономической активности в первой половине будущего года.

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С 1 января 2020-го регулятор перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир на 2021 год составлял 10%, на 2023-й – 5%. Одновременно вместо ставки рефинансирования введена основная ставка в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Ставка в этом году была снижена дважды: с 14 апреля – до 15%, а с 10 сентября – до 14%, также из-за снижения прогнозов инфляции. В октябре было принято решение не менять ее.

В ЦБ в ближайшие месяцы ожидают сохранения низкой вероятности преобладания проинфляционных рисков в экономике.

"Основные риски связаны с краткосрочными тенденциями на продовольственных рынках, вызванными сезонными факторами, а также условиями конкуренции и конъюнктурой мировых рынков продовольствия", - отметили в пресс-службе.

При этом ЦБ Узбекистана снизил верхний прогноз инфляции на текущий год до 11,5% против 12,5% в апреле, а ее уровень в 2021-м может снизиться до 9-10%.

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Также, по данным пресс-службы, годовой уровень инфляции в январе-ноябре текущего года снизился до 11,3%. Это было связано в основном с низкими темпами роста цен на непродовольственные товары и услуги, считает регулятор. Инфляция на потребительском рынке страны по итогам прошлого года составила 15,2% против 17,5% в позапрошлом.




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