Узбекистан и Индия договорились увеличить товарооборот до $1 млрд

Индия предложила создать в регионах Узбекистана современные медицинские центров, в которых будет внедрена традиционная индийская система "Аюрведа" и телемедицина. Индийская сторона будет поддерживать деятельность Национальной федерации йоги в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди в формате видеоконференции

Говорили о дальнейшем углубления политического диалога, расширении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Обменялись мнениями по ситуации в мире и перспективам регионального взаимодействия.

Премьер-министр Нарендра Моди искренне поздравил главу нашего государства с избранием Узбекистана в Совет ООН по правам человека, что, по его словам, является международным признанием проводимых в нашей стране демократических преобразований.

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В ходе переговоров лидеры выступили за продолжение доверительного и системного диалога в политической сфере, включая регулярное проведение консультаций и принятие среднесрочной программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Предложено активизировать взаимодействие по межпарламентской линии.

В качестве ориентира в торгово-экономической сфере поставлена задача в ближайшие годы достичь объема товарооборота в 1 миллиард долларов.

Важное внимание уделено формированию эффективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, возобновлению авиасообщения.

Рассмотрены также вопросы продвижения перспективных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением передовых технологий, технического содействия и льготного финансирования ведущих индийских организаций. В качестве приоритетных направлений обозначены сельское хозяйство, инновации, альтернативная энергетика, фармацевтика и здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, космические исследования.

Лидеры договорились расширять межрегиональные контакты на примере успешного партнерства Андижанской области и штата Гуджарат.

В гуманитарной сфере стороны будут поддерживать совместные программы в области образования и подготовки кадров, кинематографии, развития обменов между молодежными организациями, изучения национальной культуры и языка, реставрации объектов исторического наследия.

Индия предложила создать в регионах Узбекистана современные медицинские центров, в которых будет внедрена традиционная индийская система "Аюрведа" и телемедицина. Индийская сторона будет поддерживать деятельность Национальной федерации йоги в Узбекистане.

В ходе саммита обсуждены также актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности. Подчеркнута важность продолжения тесной координации и обмена информацией. Выражена взаимная поддержка международным усилиям по скорейшему мирному урегулированию в Афганистане.