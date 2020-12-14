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Денежные купюры: евро и доллары

Без сюрпризов: курс валют от ЦБ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201214/15594381/Bez-syurprizov-kurs-valyut-ot-TsB.html

Доллар растет седьмую неделю подряд. Узбекский сум укрепил позиции лишь по отношению к английскому фунту и китайскому юаню.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Центральный банк обнародовал курсы валют по отношению к узбекскому суму, действительные с 15 декабря 2020 года.

 

Курсы валют с 15 декабря 2020 года
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 15 декабря 2020 года

Доллар США вновь подорожал чуть более, чем на 20 сумов и теперь стоит 10 463 сума. Евро в свою очередь также повысил показатели на 15 сумов и с завтрашнего дня составит в цене 12 672 сума. Прибавил в весе и российский рубль - теперь он стоит 143 сума.

Сбавил позиции лишь английский фунт и китайский юань - их цена соответственно 13 835 сумов и 1 598 сумов.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.

 

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика



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