Без сюрпризов: курс валют от ЦБ

Доллар растет седьмую неделю подряд. Узбекский сум укрепил позиции лишь по отношению к английскому фунту и китайскому юаню.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Центральный банк обнародовал курсы валют по отношению к узбекскому суму, действительные с 15 декабря 2020 года.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курсы валют с 15 декабря 2020 года

Доллар США вновь подорожал чуть более, чем на 20 сумов и теперь стоит 10 463 сума. Евро в свою очередь также повысил показатели на 15 сумов и с завтрашнего дня составит в цене 12 672 сума. Прибавил в весе и российский рубль - теперь он стоит 143 сума.

Сбавил позиции лишь английский фунт и китайский юань - их цена соответственно 13 835 сумов и 1 598 сумов.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.