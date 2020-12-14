Преимущества и риски передачи функций государства частному сектору

Министерство экономического развития и сокращения бедности и Торгово-промышленная палата оценят эффективность и качество реализации переданных госфункций. При выявлении фактов неэффективной работы они дадут предложения по их устранению.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Определены сферы, куда уже в ближайшее время начнут привлекать бизнес. Соответствующее постановление подписал президент. Каковы преимущества и риски фундаментального проекта "Государственные функции – возможность для бизнеса" - разъясняет Sputnik Узбекистан.

Каковы ожидания от проекта

В первую очередь, разработан комплексный механизм передачи функций от государства частному сектору. Определена институциональная основа передачи функций – создаются структуры, которые будут нести ответственность за эффективную реализацию проекта.

Министерство экономического развития и сокращения бедности и Торгово-промышленная палата оценят эффективность и качество реализации переданных госфункций. При выявлении фактов неэффективной работы они дадут предложения по их устранению. Для этого с начала 2021 года в структуре Министерства экономразвития создается Управление по анализу и развитию частного сектора.

Кроме того, усовершенствована правовая база, регулирующая привлечение частного предпринимательства, предусматривается также разработка еще 15 нормативно-правовых актов.

Как будут передаваться госфункции

Передача частному сектору государственных функций будет происходить поэтапно путем аутсорсинга, краудсорсинга, государственного социального заказа, аккредитации, сертификации и т. д.

Ежегодно будет производиться анализ и отбор тех функций, которые могут быть переданы "частникам", разрабатываться соответствующие нормативные акты, а также оцениваться готовность рынка.

Первоочередные направления привлечения частного сектора

Определено шесть сфер, куда уже в ближайшее время начнут привлекать бизнес. Рассмотрим каждое направление с точки зрения преимуществ для развития бизнеса и мер по предотвращению рисков.

Кадастровые работы. В рамках продления эксперимента с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2022-го кадастровые инженеры по недвижимости, имеющие квалификационный аттестат Агентства по кадастру, вправе также подготавливать первичное кадастровое дело на объекты недвижимого имущества.

Предотвращение рисков: процесс подготовки кадастрового дела осуществляется посредством специальной автоматизированной информационной системы, а мониторинг проводится Агентством по кадастру.

Безопасность дорожного движения. С 1 марта 2021 года субъекты предпринимательства смогут устанавливать на автомобильных дорогах специальные автоматизированных программно-технические средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Предотвращение рисков: МВД и Комитет по автодорогам на Е-IJRO AUKSION будут публиковать сведения о дислокации мест возможной установки средств фото- и видеофиксации, выявленных нарушениях правил дорожного движения.

Прозрачность обеспечивается закреплением за субъектами предпринимательства мест для установки путем проведения электронных аукционных торгов.

Выдача национального водительского удостоверения. Начиная с 1 апреля 2021 года предприниматели, имеющие лицензию на оказание негосударственных образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта, получают право на проведение экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления всеми категориями автомототранспортных средств (за исключением трамвая и троллейбуса).

Предотвращение рисков: проведение и оценка экзаменов осуществляются без участия человеческого фактора, полностью в автоматизированном режиме под непосредственным либо онлайн-контролем представителя Государственной службы безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасного движения транспортных средств. Начиная с 1 марта 2021 года предпринимателям предоставлено право на установку на автомобильных дорогах стационарных пунктов весового и габаритного контроля, оснащенных автоматизированными измерительными средствами.

Предотвращение рисков: Комитет по автодорогам в системе Е-IJRO AUKSION регулярно публикует сведения о дислокации мест возможной установки стационарных пунктов весового и габаритного контроля и транспортном потоке на данной территории, закрепление мест осуществляется на основе электронного аукциона. При этом Комитет по автодорогам и МВД предъявляют к установке конкретные критерии, технические задания, требования.

Предоставление государственных услуг. Начиная с 1 марта 2021 года субъекты предпринимательства могут принимать участие в качестве агента при предоставлении государственными органами и организациями, в том числе центрами государственных услуг, отдельных видов государственных услуг.

Предотвращение рисков: работники субъектов предпринимательства, оказывающих услуги в качестве агента, должны иметь сертификат, выдаваемый учебными центрами, прошедшими аккредитацию, в котором конкретно определены виды услуг, которые могут быть предоставлены. Оказание данных услуг осуществляется в рамках единой платформы Агентства государственных услуг. Государственные органы оказывающие соответствующие услуги осуществляют их мониторинг.

Обеспечение внутренней административно-хозяйственной деятельности.

Предотвращение рисков: Министерство финансов проводит анализ эффективности, конкретные расчеты и дает заключение о необходимости передачи функций.

В соответствии с указом президента от 20 октября 2018 года было создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства, которое оказывает поддержку отраслевым министерствам в выявлении, разработке, проведении тендеров и финансировании проектов ГЧП. В настоящее время в Узбекистане реализуется 45 проектов ГЧП в сферах энергетики, коммунальных услуг, транспорта и здравоохранения.