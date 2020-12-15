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Япония пригласила Узбекистан принять участие в ЭКСПО-2025 в Осаке

Пресс-служба МИВТ
Экономика
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Во время встречи представители министерств обеих стран рассмотрели реализацию проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и развития инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В рамках визита правительственной делегации в Японию зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хироши Каджияма. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

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Во время встречи стороны рассмотрели реализацию проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и развития инфраструктуры за счет привлечения финансирования со стороны правительства Японии.

"В отдельном порядке были рассмотрены механизмы наращивания объемов взаимной торговли, в частности, за счет увеличения внешнеторговых операций, связанных с поставками продукции сельского хозяйства и текстильной промышленности в Японию", - отмечают в МИВТ.
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Также представители государств обсудили организацию предстоящего 1-го заседания узбекско-японской Межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству одновременно с 16-м заседанием комитетов двух стран по экономическому сотрудничеству и наметили предварительную дату проведения мероприятий в марте 2021 года.

Кроме того, японская сторона пригласила Узбекистан принять участие во Всемирной выставке ЭКСПО в Осаке в 2025 году.

Теги:
энергетика, Торговля, товарооборот, Япония, Узбекистан



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