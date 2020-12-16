13:35 16 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Мужчина за работой в офисе

Японский холдинг намерен приобрести долю одного из банков Узбекистана

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Экономика
Получить короткую ссылку
74 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201216/15607818/Yaponskiy-kholding-nameren-priobresti-dolyu-odnogo-iz-bankov-Uzbekistana.html

Вместе с тем гостиница в парке Абдуллы Кадыри в Ташкенте, также строящаяся на японские инвестиции, будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков встретился в Японии с председателем совета директоров, президентом компании H.I.S. Holdings Хидео Савада, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов примет участие в видеоконференции "Центральная Азия + Япония"

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы инвестиционной деятельности компании в Узбекистане. Отмечен значительный прогресс, достигнутый в реализации проектов, в частности – проекта по строительству гостиничного комплекса на территории парка имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте. Ожидается, что гостиница будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Стороны также рассмотрели перспективы реализации новых проектов по строительству гостиниц в городах Самарканд и Бухара.

Затронуты вопросы, связанные с участием компании в развитии финансового сектора, в частности, с инициативой по приобретению доли одного из банков Узбекистана. Стороны наметили дальнейшие действия по реализации проекта и проработали различные механизмы инвестирования.

По итогам встречи были обозначены приоритеты в развитии дальнейшего сотрудничества и на взаимной основе подтверждена готовность продолжать тесное взаимодействие в целях расширения присутствия японского холдинга на рынке Узбекистана.

В Ташкенте откроется Цифровой университет Японии >>

В августе 2020 года частный университет Узбекистана AKFA и одно из ведущих высших учебных заведений Японии - Nagoya city University (Университет города Нагоя) договорились об академическом сотрудничестве. 

Учебные заведения намерены обмениваться преподавателями, исследователями и студентами. Одним из важных направлений сотрудничества между вузами станет обмен академическими материалами, публикациями и информацией. Договорились также проводить совместные исследования и различные симпозиумы.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Инвестиции, сотрудничество, Узбекистан, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Агентство информации и массовых коммуникаций
Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Россия доказала эффективность вакцины "Спутник V" — почему Запад это бесит?
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться