Японский холдинг намерен приобрести долю одного из банков Узбекистана

Вместе с тем гостиница в парке Абдуллы Кадыри в Ташкенте, также строящаяся на японские инвестиции, будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков встретился в Японии с председателем совета директоров, президентом компании H.I.S. Holdings Хидео Савада, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы инвестиционной деятельности компании в Узбекистане. Отмечен значительный прогресс, достигнутый в реализации проектов, в частности – проекта по строительству гостиничного комплекса на территории парка имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте. Ожидается, что гостиница будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Стороны также рассмотрели перспективы реализации новых проектов по строительству гостиниц в городах Самарканд и Бухара.

Затронуты вопросы, связанные с участием компании в развитии финансового сектора, в частности, с инициативой по приобретению доли одного из банков Узбекистана. Стороны наметили дальнейшие действия по реализации проекта и проработали различные механизмы инвестирования.

По итогам встречи были обозначены приоритеты в развитии дальнейшего сотрудничества и на взаимной основе подтверждена готовность продолжать тесное взаимодействие в целях расширения присутствия японского холдинга на рынке Узбекистана.

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В августе 2020 года частный университет Узбекистана AKFA и одно из ведущих высших учебных заведений Японии - Nagoya city University (Университет города Нагоя) договорились об академическом сотрудничестве.

Учебные заведения намерены обмениваться преподавателями, исследователями и студентами. Одним из важных направлений сотрудничества между вузами станет обмен академическими материалами, публикациями и информацией. Договорились также проводить совместные исследования и различные симпозиумы.