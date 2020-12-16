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Исламский центр развития торговли поучаствует в узбекских отраслевых выставках

Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201216/15613005/Islamskiy-tsentr-razvitiya-torgovli-pouchastvuet-v-uzbekskikh-otraslevykh-vystavkakh.html

Стороны обсудили вопросы реализации новых совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта и других.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков провел переговоры с генеральным директором Исламского центра развития торговли Организации исламского сотрудничества (ICDT) Латифой Эль-Буабделлави в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе министерства.

Столица Бангладеш город Дакка
© Flickr / mariusz kluzniak
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Стороны обсудили вопросы реализации новых совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта и других.

Вместе с тем руководство Исламского центра развития торговли с удовлетворением приняло приглашение поучаствовать в международных отраслевых форумах и выставках в Узбекистане в 2021 году.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
ОИС, Узбекистан, торговый центр, Торговля



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