Исламский центр развития торговли поучаствует в узбекских отраслевых выставках

Стороны обсудили вопросы реализации новых совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта и других.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков провел переговоры с генеральным директором Исламского центра развития торговли Организации исламского сотрудничества (ICDT) Латифой Эль-Буабделлави в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе министерства.

Стороны обсудили вопросы реализации новых совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта и других.

Вместе с тем руководство Исламского центра развития торговли с удовлетворением приняло приглашение поучаствовать в международных отраслевых форумах и выставках в Узбекистане в 2021 году.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.