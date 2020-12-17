Узбекистан сократил экспорт газа на 78%

Центробанк РУз опубликовал информацию о платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге республики за девять месяцев 2020 года.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Узбекистан в январе-сентябре 2020 года сократил экспорт газа на 78 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-го, сообщили в Центробанке республики.

"Объем экспорта товаров <...> остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года. Доля золота и газа в экспорте равна 54 и три процента соответственно. При этом, в связи с резким снижением мировых цен на энергоносители и падением спроса со стороны основных потребителей, наблюдалось сокращение объема экспорта газа на 78 процентов относительно девяти месяцев 2019 года", — говорится в публикации.

Напомним, в январе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна намерена прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее.

Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов высказался о необходимости отказаться от экспорта газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.

Глава республики Шавкат Мирзиёев на совещании в минувшую среду поручил сократить экспорт газа и направить его в первую очередь населению. Как рассказали в пресс-службе президента, регионы будут дополнительно получать семь-восемь миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд жителей страны поставят еще 217 тысяч тонн сжиженного газа.