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Внешний долг Узбекистана увеличился почти на $5 млрд

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201217/15618771/Vneshniy-dolg-Uzbekistana-uvelichilsya-pochti-na-5-mlrd.html

Увеличение объема внешнего долга в ЦБ объяснили привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного пандемией.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам 9 месяцев 2020 года составил $29,3 млрд, из которых $18,7 млрд является долгом государственного сектора, а $10,6 млрд – частным долгом. Об этом стало известно из отчета, подготовленного Центральным банком Узбекистана.

Внешний долг сохранил тенденцию роста, информирует регулятор. В частности, с начала года он увеличился на 19,7% или на $4,8 млрд.

В ЦБ объяснили данный процесс привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением коронавируса. На увеличении внешнего долга сказалось также и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов.

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ЦБ: объем внешнего долга Узбекистана в I полугодии вырос на 12,7%

Причем основная доля (73,3%) внешнего долга привлечена на 10 и более лет.

В начале года Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроект о финансовом контроле и управлении внешними заимствованиями.

По его словам, для страны это очень важный момент, так как для реализации реформ республика расширила свои займы. Для эффективного управления внешним долгом необходима правовая база.

Теги:
Узбекистан, долги, Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика



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