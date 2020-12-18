В Узбекистане предложили отменить некоторые таможенные пошлины

От пошлин предложили освободить от инструменты и устройства, используемые в медицине, оборудование для лазерной обработки, оптические микроскопы.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Министерстве экономического развития и сокращения бедности разработали проект постановления, предусматривающий освобождение некоторых видов ввозимого оборудования от таможенных пошлин и НДС.

В список попали ядерные реакторы, оборудование и устройства для разделения изотопов, паровые турбины, оборудование для коррозионных испытаний металлических изделий и т. п.

Кроме того, предложили освободить от таможенных пошлин инструменты и устройства, используемые в медицине, оборудование для лазерной обработки, оптические микроскопы.

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Отмечается, что Минэкономразвития, МИВТ и Минфин получат возможность регулярно предлагать изменения и дополнения в перечень, утвержденный в соответствии с документом.