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Грузовые фуры

В Узбекистане предложили отменить некоторые таможенные пошлины

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201218/15630176/V-Uzbekistane-predlozhili-otmenit-nekotorye-tamozhennye-poshliny.html

От пошлин предложили освободить от инструменты и устройства, используемые в медицине, оборудование для лазерной обработки, оптические микроскопы.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Министерстве экономического развития и сокращения бедности разработали проект постановления, предусматривающий освобождение некоторых видов ввозимого оборудования от таможенных пошлин и НДС.

Таможенный пост
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Ж/д организации будут информировать таможенные органы о перемещении грузов

В список попали ядерные реакторы, оборудование и устройства для разделения изотопов, паровые турбины, оборудование для коррозионных испытаний металлических изделий и т. п.

Кроме того, предложили освободить от таможенных пошлин инструменты и устройства, используемые в медицине, оборудование для лазерной обработки, оптические микроскопы.

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Отмечается, что Минэкономразвития, МИВТ и Минфин получат возможность регулярно предлагать изменения и дополнения в перечень, утвержденный в соответствии с документом.

Теги:
проект, пошлины, Государственный таможенный комитет, таможенный досмотр, таможенники



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