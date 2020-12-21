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Купюры американских долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился до 33 млрд долларов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15642761/Vneshnetorgovyy-oborot-Uzbekistana-snizilsya-do-33-mlrd-dollarov.html

Из общего объема ВТО экспорт составил 14 197,3 миллиона долларов (зафиксировано снижение на 10,5 процента), а импорт — 18 774,5 миллиона долларов (снижение на 14,7 процента). 

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана по итогам января-ноября 2020-го снизился на 4,9 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 33 миллиардов долларов, сообщили в Государственном комитете по статистике.

"По итогам января-ноября 2020-го внешнеторговый оборот республики достиг 32 971,8 миллиона долларов США, который, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 4 897,6 миллиона долларов США", — говорится в отчете.

При этом из общего объема ВТО экспорт составил 14,2 миллиарда долларов (зафиксировано снижение на 10,5 процента), а импорт — 18,8 миллиарда долларов (снижение на 14,7 процента). 

Нaибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (17,4 процента), Россией (15,4 процента), Казахстаном (7,9 процента), Южной Кореей (5,8 процента), Турцией (5,7 процента), Кыргызстаном (2,5 ) и Германией (2,2 процента).

Теги:
статистика, Государственный комитет по статистике, Торговля, Экономика, Узбекистан



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