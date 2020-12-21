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Несколько стартапов в Узбекистане получат 36 млн руб от компаний из РФ

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15642794/Neskolko-startapov-v-Uzbekistane-poluchat-36-mln-rub-ot-kompaniy-iz-RF.html

Российские "Полимет трейдинг", "Гамматех" и "Инкон" выделили по 12 миллионов рублей на проекты извлечения редких металлов, геоинформационных технологий.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Компании из России выделили 36 миллионов рублей на поддержку трех стартап-проектов в Узбекистане, сообщают в пресс-службе Министерства инноваций республики.

"Коллегией Министерства инновационного развития утверждены к финансированию три проекта в рамках совместного узбекско-российского конкурса стартап-проектов", - говорится в информации.

Всего на конкурс поступило 30 заявок. По данным ведомства, российские "Полимет трейдинг", "Гамматех" и "Инкон" выделили по 12 миллионов рублей на проекты извлечения редких металлов, геоинформационных технологий, а также получения радионуклидов.

Уточняется, что, помимо компаний из РФ, средства на поддержку стартапам выделят компании из Узбекистана – по 1 миллиарду сумов.

Уборка пшеницы
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Узбекистане поддержат молодежные стартап-проекты в сфере сельского хозяйства

Конкурс проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами в 2019 году, напомнили в Мининноваций. В ноябре 2019 года министерство сообщало, что его глава Иброхим Абдурахмонов и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович подписали соглашение, предусматривающее поддержку узбекских стартап-проектов и подготовку кадров на базе российского центра.

Была достигнута и договоренность об организации до конца года целевых учебных курсов для 25 стартап-компаний Узбекистана, также 100 молодых научных сотрудников будут направляться на краткосрочные стажировки в научно-исследовательские институты Академии наук РФ. Кроме того, Туринский политехнический университет в Ташкенте установил партнерство со Сколковским институтом науки и технологий.

Теги:
Россия, Россия, IT-технологии, технологии, стартап, Узбекистан, Узбекистан



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