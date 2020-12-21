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УДП «Шуртанский газо-химический комплекс»

"Узбекнефтегаз" привлек "Сибур" и "Газпром нефть" к проектам в газохимии

© Sputnik / Александр Гращенков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15644921/Uzbekneftegaz-privlek-Sibur-i-Gazprom-neft-k-proektam-v-gazokhimii.html

Документы предусматривают участие компаний из РФ в совместной реализации двух проектов: создании газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins) и расширении производственной мощности Шуртанского ГХК.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями "Сибур" и "Газпром нефть" из России при совместной реализации проектов в сфере газохимии в республике, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РУз.

"ПАО "Сибур Холдинг", ПАО "Газпром нефть" и АО "Узбекнефтегаз" подписаны соглашения о сотрудничестве по совместной реализации проектов в газохимии", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.

Документы были подписаны в ходе визита в РФ министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова на минувшей неделе.

Соглашения предусматривают участие компаний из РФ в совместной реализации двух проектов: создании газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins) и расширении производственной мощности Шуртанского ГХК.

Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
ВЭБ и Газпромбанк рассматривают возможность выдачи кредита "Узбекнефтегазу"
"Подписание данных соглашений позволит изучить возможность привлечения ведущих российских компаний, а также их опыта, к реализации проектов в области глубокой переработки углеводородов", — добавили в пресс-службе.

В конце 2001 года "Узбекнефтегаз" ввел в эксплуатацию Шуртанский ГХК на базе газоконденсатного месторождения Шуртан в Кашкадарьинской области общей стоимостью 985 миллионов долларов. Проектная мощность комплекса при переработке 3,9 миллиарда кубометров природного газа составляет 125 тысяч тонн полиэтилена, 100 тысяч тонн сжиженного газа и 100 тысяч тонн нестабильного конденсата в год.

Шуртанские газовые промыслы
© Sputnik / Александр Гращенков
На Шуртанском ГХК реализуют проект, который гарантирует стабильность ВВП
Проект расширения ГХК стоимостью около одного миллиарда долларов предусматривает ввод в 2021 году в эксплуатацию допмощностей по производству полимеров — 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена.

По данным "Узбекнефтегаза", в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства, в который войдут ГХК по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа с дальнейшим производством полиэтилена низкой плотности, этиленвинилацетата (ЭВА), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полипропилена.

Теги:
Минэнерго, Министерство энергетики, Узбекнефтегаз, "Газпром нефть", "Сибур"



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