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ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию газопроводов в Узбекистане

Министерство энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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"Узбекнефтегаз" разрабатывает программу по улучшению системы газопроводов республики на 2018-2025 годы общей стоимостью $1,5 миллиарда.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. АО "Узтрансгаз", оператор магистральных газопроводов в республике, подписал соглашение с российской госкорпорацией "ВЭБ.РФ" о сотрудничестве в модернизации газотранспортной системы республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В Министерстве заявили, что документом предусмотрено сотрудничество в обновлении и доукомплектовании аварийной и специальной техники для подразделений "Узтрансгаза".

"Реализация данных проектов путем привлечения финансирования по льготным условиям позволит улучшить условия безопасности эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, повысить надежность обеспечения населения природным газом, а также сократить объемы потерь природного газа при ликвидации аварий", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, с целью привлечения льготных  денежных ресурсов для финансирования перспективных проектов по модернизации газотранспортной сети страны "Узтрансгаз" также подписал меморандум о взаимопонимании с Российским экспортным центром.

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Уточняется, что "Узбекнефтегаз" разрабатывает программу модернизации системы газопроводов республики на 2018-2025 годы общей стоимостью $1,5 миллиарда. Программа предусматривает строительство новых газопроводов и компрессорных станций, замену и улучшение газоперекачивающих агрегатов, ликвидацию "энергетических узких мест" на газопроводах.

Газовая компрессорная станция
© Sputnik / Alexander Mazurkevich
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Известно, что на северо-западе Узбекистана проложены отдельные участки мощных газотранспортных систем Средняя Азия - Центр и Бухара - Урал. Они необходимы для транзитных и экспортных поставок природного газа. Отмечено, что мощности "Узбекнефтегаза" позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.

Напомним: ВЭБ и Газпромбанк рассматривают возможность выдачи кредита "Узбекнефтегазу" объемом до $100 миллионов, из которых не менее 50% кредитных средств компания привлечет в российских рублях. К тому же представители ВЭБ и "Узтрансгазом" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого узбекской стороной будет приобретена трубная продукция российского производства, в том числе для строительства магистрального газопровода "Янгиёр –Ахангаран".

Теги:
ВЭБ.РФ, Узбекистан, Россия, энергопроекты, инвестпроекты, финансирование, газопровод, Узбекнефтегаз



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