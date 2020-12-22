Президент назначил нового заместителя председателя ЦБ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя председателя Центрального банка республики, им стал Аюбхон Камалов, сообщили в пресс-службе регулятора.

Назначенец возьмет под контроль деятельность Центрального банка в области организации наличного денежного обращения, координации методологических работ в банковской системе, работ с кадрами, мониторинга деятельности коммерческих банков в сфере социально-экономического развития регионов.

В спектр его обязанностей войдет также мониторинг деятельности коммерческих банков в вопросе финансирования и поддержки субъектов предпринимательства.

До своего назначения Камалов был руководителем секретариата Кабинета Министров по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления госактивами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности.

Прежний заместитель председателя ЦБ Саидкаххор Мухаммадкарим получил должность первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.