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Аюбхон Камалов назначен заместителем председателя Центрального банка

Президент назначил нового заместителя председателя ЦБ Узбекистана

Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (409)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201222/15655563/Prezident-naznachil-novogo-zamestitelya-predsedatelya-TsB-Uzbekistana.html

Прежний заместитель председателя ЦБ Саидкаххор Мухаммадкарим получил должность первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя председателя Центрального банка республики, им стал Аюбхон Камалов, сообщили в пресс-службе регулятора.

Центральный банк Республики Узбекистан
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Назначенец возьмет под контроль деятельность Центрального банка в области организации наличного денежного обращения, координации методологических работ в банковской системе, работ с кадрами, мониторинга деятельности коммерческих банков в сфере социально-экономического развития регионов.

В спектр его обязанностей войдет также мониторинг деятельности коммерческих банков в вопросе финансирования и поддержки субъектов предпринимательства.

До своего назначения Камалов был руководителем секретариата Кабинета Министров по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления госактивами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности.

Прежний заместитель председателя ЦБ Саидкаххор Мухаммадкарим получил должность первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (409)
Теги:
председательство, назначение, Центральный банк Республики Узбекистан



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