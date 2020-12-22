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Узбекско-корейская экспертная группа займется развитием цифровой экономики

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201222/15656373/Uzbeksko-koreyskaya-ekspertnaya-gruppa-zaymetsya-razvitiem-tsifrovoy-ekonomiki.html

В числе приоритетных задач - разработка проектов и программ по развитию электронного правительства и цифровой экономики, оказание консалтинговых услуг в рамках организации плана развития электронного правительства.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Министерство государственного управления и безопасности Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщили в ведомстве.

Документ предусматривает организацию деятельности узбекско-корейской экспертной группы в рамках сотрудничества в сфере электронного правительства и цифровой экономики.

В числе приоритетных задач документа определены разработка проектов и программ по развитию электронного правительства и цифровой экономики, оказание консалтинговых услуг в рамках организации плана развития электронного правительства.

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Пресс-служба президента
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Стороны уделят внимание государственной политике в сфере электронного правительства и налаживание обмена информацией. Намерены также обмениваться информацией в рамках упорядочения организационно-технических работ по переводу государственных услуг в электронный формат.

Стороны планируют также обмениваться опытом для дальнейшего развития системы электронного правительства.

Теги:
меморандум, подписание документов, Узбекистан, Южная Корея, цифровая экономика



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