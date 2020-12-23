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Когда "Газпром" начнет укладку последнего участка "Северного потока-2"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201223/15660822/Kogda-Gazprom-nachnet-ukladku-poslednego-uchastka-Severnogo-potoka-2.html

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода "Северный поток-2" у берегов Дании с 15 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление, опубликованное Датским морским управлением.

В работах также будут участвовать строительные суда "Балтийский исследователь", "Мурман" и другие суда снабжения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что трубопровод "Северный поток-2" является приоритетным для РФ проектом. До этого он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации этого проекта будет его завершение.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов
Юшков: дело близится к началу достройки "Северного потока-2"
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020-го, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".

Теги:
Дания, Россия, газопровод, Северный поток - 2, Газпром



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