Когда "Газпром" начнет укладку последнего участка "Северного потока-2"

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода "Северный поток-2" у берегов Дании с 15 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление, опубликованное Датским морским управлением.

В работах также будут участвовать строительные суда "Балтийский исследователь", "Мурман" и другие суда снабжения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что трубопровод "Северный поток-2" является приоритетным для РФ проектом. До этого он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации этого проекта будет его завершение.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020-го, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".