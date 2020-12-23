ТМК намерена участвовать в модернизации газотранспортной системы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Трубная металлургическая компания (ТМК) обсуждает участие в модернизации газотранспортной системы Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ТМК.

Ранее в пресс-службе ТМК рассказали, что российская компания договорилась с "Узбекнефтегазом" о расширении сотрудничества. Стороны обсуждают, в частности, совместную реализацию проектов по развитию нефтегазовой отрасли РУз и научно-техническому сотрудничеству.

"ТМК также провела встречу с руководством компании АО "Узтрансгаз". По итогам переговоров руководства ТМК с председателем правления компании Улугбеком Сайидовым стороны решили создать рабочую группу для изучения совместной работы по модернизации газотранспортной системы Узбекистана", — сообщил представитель ТМК.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на пять процентов — до 3,8 миллиона тонн.