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Компрессорная установка месторождения природного газа

ТМК намерена участвовать в модернизации газотранспортной системы Узбекистана

© Sputnik / Павел Паламарчук
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201223/15661759/TMK-namerena-uchastvovat-v-modernizatsii-gazotransportnoy-sistemy-Uzbekistana.html

По итогам переговоров руководства российской компании с председателем правления "Узтрансгаза" стороны решили создать рабочую группу.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Трубная металлургическая компания (ТМК) обсуждает участие в модернизации газотранспортной системы Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ТМК.

Ранее в пресс-службе ТМК рассказали, что российская компания договорилась с "Узбекнефтегазом" о расширении сотрудничества. Стороны обсуждают, в частности, совместную реализацию проектов по развитию нефтегазовой отрасли РУз и научно-техническому сотрудничеству.

Работа трубного завода
Пресс-служба Трубной металлургической компании
Российская ТМК расширит сотрудничество с "Узбекнефтегазом"
"ТМК также провела встречу с руководством компании АО "Узтрансгаз". По итогам переговоров руководства ТМК с председателем правления компании Улугбеком Сайидовым стороны решили создать рабочую группу для изучения совместной работы по модернизации газотранспортной системы Узбекистана", — сообщил представитель ТМК.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на пять процентов — до 3,8 миллиона тонн.

Теги:
Узбекистан, Россия, газ, Узтрансгаз, Трубная металлургическая компания (ТМК)



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