"Непростой год" - Шавкат Мирзиёев об экономике на 2021 год

На совещании было озвучено, что в следующем году намечено привлечь более 7,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению эффективности проводимой работы и основных задач на 2021 год в сфере инвестиций и внешней торговли, сообщает пресс-служба главы государства.

"2021 год также будет непростым для экономики, в связи с чем необходимо уже сейчас принимать конкретные, адресные меры по привлечению и освоению инвестиций, обеспечению прогнозных показателей экспорта, увеличению объемов производства импортозамещающей продукции", - говорится в сообщении.

В следующем году намечено привлечь более 7,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. На совещании были определены меры по полному и своевременному освоению этих средств в рамках каждого проекта. Поручено принять меры по своевременной реализации за счет этих инвестиций 226 крупных проектов.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев на совещании 23 декабря 2020 года

Также была поставлена задача качественно выполнить 69 новых перспективных промышленных проектов, создав тем самым дополнительные резервы экономического роста.

При этом особое внимание как основным сферам-драйверам будет уделено химической промышленности, энергетике, геологии, электротехнике и легкой промышленности.

Шавкат Мирзиёев указал на важность внедрения с 1 января 2021 года новой системы реализации проектов, финансируемых за счет кредитов международных финансовых институтов, проведения соответствующей подготовки руководителей и работников "проектных офисов" для эффективного освоения и обеспечения результативности средств по каждому проекту.

Прогнозируется, что в следующем году объем экспорта составит около 17 миллиардов долларов. В связи с этим ответственным лицам дано указание заблаговременно заключать экспортные контракты, и с 1 января наладить систему предэкспортного финансирования за счет Фонда поддержки экспорта.