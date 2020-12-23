22:14 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Шавкат Мирзиёев на совещании 23 декабря 2020 года

"Непростой год" - Шавкат Мирзиёев об экономике на 2021 год

Пресс-служба президента
Экономика
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15664187.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201223/15664279/Neprostoy-god---Shavkat-Mirziev-ob-ekonomike-na-2021-god.html

На совещании было озвучено, что в следующем году намечено привлечь более 7,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению эффективности проводимой работы и основных задач на 2021 год в сфере инвестиций и внешней торговли, сообщает пресс-служба главы государства.

"2021 год также будет непростым для экономики, в связи с чем необходимо уже сейчас принимать конкретные, адресные меры по привлечению и освоению инвестиций, обеспечению прогнозных показателей экспорта, увеличению объемов производства импортозамещающей продукции", - говорится в сообщении.

В следующем году намечено привлечь более 7,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. На совещании были определены меры по полному и своевременному освоению этих средств в рамках каждого проекта. Поручено принять меры по своевременной реализации за счет этих инвестиций 226 крупных проектов.

Шавкат Мирзиёев на совещании 23 декабря 2020 года
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев на совещании 23 декабря 2020 года

Также была поставлена задача качественно выполнить 69 новых перспективных промышленных проектов, создав тем самым дополнительные резервы экономического роста.

При этом особое внимание как основным сферам-драйверам будет уделено химической промышленности, энергетике, геологии, электротехнике и легкой промышленности.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Более 280 крупных промышленных предприятий Узбекистана ждет энергоаудит

Шавкат Мирзиёев указал на важность внедрения с 1 января 2021 года новой системы реализации проектов, финансируемых за счет кредитов международных финансовых институтов, проведения соответствующей подготовки руководителей и работников "проектных офисов" для эффективного освоения и обеспечения результативности средств по каждому проекту.

Прогнозируется, что в следующем году объем экспорта составит около 17 миллиардов долларов. В связи с этим ответственным лицам дано указание заблаговременно заключать экспортные контракты, и с 1 января наладить систему предэкспортного финансирования за счет Фонда поддержки экспорта.

Теги:
промышленность, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
В Москве установили главный символ Нового года — кремлевскую елку
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться