Mitsubishi построила в Узбекистане химкомплекс стоимостью почти $1 млрд

Финансирование проекта общей стоимостью 985,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на 577 миллиона долларов, а также средств узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Консорциум японских Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и Mitsubishi Corporation построил на базе узбекского АО "Навоиазот" химический комплекс общей стоимостью 985,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба узбекского предприятия.

"Консорциум завершил строительство химического комплекса. На днях получена первая продукция — карбамид", — говорится в публикации.

Комплекс позволит полностью удовлетворить потребности сельского хозяйства Узбекистана в данной продукции.

Строительство нового производства позволило также закрыть два энергозатратных цеха по производству аммиака, работавших с момента запуска завода уже более полувека.

Финансирование проекта общей стоимостью 985,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на 577 миллиона долларов, а также средств узбекской стороны: 329 миллионов долларов — кредит Фонда реконструкции и развития РУз, еще 88,7 миллиона долларов — собственные средства предприятия.

В июле 2015 года японский консорциум подписал контракт с "Навоиазот" на строительство химического комплекса на условиях "под ключ". По условиям контракта, консорциум построил производство по выпуску 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год с внедрением технологий ведущих мировых лицензиаров ─ датской Haldor Topsoe (аммиак), а также итальянской Saipem и голландской Uhde Fertilizer Technology (синтез и грануляция карбамида).

"Навоиазот" — крупнейшее химическое предприятие в Узбекистане, был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.