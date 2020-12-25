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Химические удобрения

Mitsubishi построила в Узбекистане химкомплекс стоимостью почти $1 млрд

© Sputnik / Игорь Катаев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201225/15676376/Mitsubishi-postroila-v-Uzbekistane-khimkompleks-stoimostyu-pochti-1-mlrd.html

Финансирование проекта общей стоимостью 985,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на 577 миллиона долларов, а также средств узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Консорциум японских Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и Mitsubishi Corporation построил на базе узбекского АО "Навоиазот" химический комплекс общей стоимостью 985,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба узбекского предприятия.

"Консорциум завершил строительство химического комплекса. На днях получена первая продукция — карбамид", — говорится в публикации.

Комплекс позволит полностью удовлетворить потребности сельского хозяйства Узбекистана в данной продукции.

Строительство нового производства позволило также закрыть два энергозатратных цеха по производству аммиака, работавших с момента запуска завода уже более полувека.

Запуск предприятия
Пресс-служба президента
Мирзиёев отметил, что реализация проектов в АО "Навоиазот" далась нелегко
В июле 2015 года японский консорциум подписал контракт с "Навоиазот" на строительство химического комплекса на условиях "под ключ". По условиям контракта, консорциум построил производство по выпуску 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год с внедрением технологий ведущих мировых лицензиаров ─ датской Haldor Topsoe (аммиак), а также итальянской Saipem и голландской Uhde Fertilizer Technology (синтез и грануляция карбамида).

Финансирование проекта общей стоимостью 985,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на 577 миллиона долларов, а также средств узбекской стороны: 329 миллионов долларов — кредит Фонда реконструкции и развития РУз, еще 88,7 миллиона долларов — собственные средства предприятия.

"Навоиазот" — крупнейшее химическое предприятие в Узбекистане, был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.

Теги:
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Corporation, Навоиазот



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