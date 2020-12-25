Mitsubishi построила в Узбекистане химкомплекс стоимостью почти $1 млрд

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Консорциум японских Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и Mitsubishi Corporation построил на базе узбекского АО "Навоиазот" химический комплекс общей стоимостью 985,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба узбекского предприятия.
"Консорциум завершил строительство химического комплекса. На днях получена первая продукция — карбамид", — говорится в публикации.
Комплекс позволит полностью удовлетворить потребности сельского хозяйства Узбекистана в данной продукции.
Строительство нового производства позволило также закрыть два энергозатратных цеха по производству аммиака, работавших с момента запуска завода уже более полувека.
Финансирование проекта общей стоимостью 985,7 миллиона долларов осуществлялось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на 577 миллиона долларов, а также средств узбекской стороны: 329 миллионов долларов — кредит Фонда реконструкции и развития РУз, еще 88,7 миллиона долларов — собственные средства предприятия.
"Навоиазот" — крупнейшее химическое предприятие в Узбекистане, был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.