Мубаракшин объяснил повышение спроса на электроэнергию в Узбекистане

По прогнозу профильного министерства, потребление электрической энергии в республике до 2030-го будет ежегодно расти примерно на шесть-семь процентов.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Повышение спроса на электроэнергию в Узбекистане связано с развитием секторов экономики — ростом промышленного потенциала страны и растущими потребностями населения, заявил председатель правления АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин.

"Энергетика для любой страны — это основа основ всей экономики, как бы ни развивалась страна. За последние два года в результате экономических реформ мы наблюдаем рост потребности в электроэнергии, в среднем в год порядка от 2–2,5 до 3 млрд кВт*час, — сказал Мубаракшин. — Это не может не радовать: значит, растет промышленный потенциал республики, созданы условия для ввода новых производственных мощностей и развития предпринимательской деятельности, но самое главное — повышается благосостояние и качество жизни наших граждан".

По словам председателя правления АО "Тепловые электрические станции", Узбекистан сейчас находится на новом этапе развития энергетической отрасли — внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.

"На протяжении последних лет нами был изучен опыт крупных компаний в энергетической отрасли ряда лидирующих стран мира — Японии, Америки, Европы. И мы активно приступили к внедрению новейших энергоэффективных технологий у нас. Должен заметить, что уже достигнут колоссальный эффект: по затратам топлива на 1 кВт*ч мы добились его значительного сокращения", — отметил Мубаракшин.

Основная нагрузка на сегодня по-прежнему на тепловых электростанциях. Суммарная мощность предприятий АО "Тепловые электрические станции" составляет 13 115 МВт. Потребности населения всех регионов и отраслей народного хозяйства страны в электрической и тепловой энергии обеспечивают восемь ТЭС и три ТЭЦ.

К концу 2020 году планируется ввести новые генерирующие мощности на основе современных технологий, доля современных энергоэффективных установок достигнет уровня 4 309,0 МВт (38,2 процента).

В 2019 году значительный прирост мощности был достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых парогазовых энергоблоков. Это второй энергоблок мощностью 450 МВт на Навоийской ТЭС, а также первый и второй энергоблоки на новой строящейся Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт с производством до 11 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что позволит обеспечить основную потребность в электроэнергии Ферганской долины — Наманганской, Андижанской и Ферганской областей.

На Тахиаташской ТЭС ПГУ №1 мощностью 280 МВт подключена к энергосистеме 20 января 2020-го и работает в тестовом режиме.

ПГУ №2 мощностью 280 МВт подключена к энергосистеме 26 апреля, а 16 июня состоялся запуск комбинированного цикла ГТ и ПТ.

Параллельно проводится модернизация на действующих станциях. В частности, Так, энергоблоков Сырдарьинской ТЭС. В настоящее время при установленной мощности 300 МВт их располагаемая мощность составляет 250–260 МВт, после модернизации мощность составит 325 МВт. С применением новых эффективных технологий жизнь станций продлевается еще на 20 лет. Модернизация энергоблоков Сырдарьинской ТЭС проводится совместно с крупной российской компанией ПАО "Силовые машины".

Согласно утвержденной Минэнерго "Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 годы", к 2030 году часть тепловых электростанций будет вырабатывать около 70 млрд КВт*ч электрической энергии, при этом газа на ее выработку будет затрачиваться меньше, чем сейчас.