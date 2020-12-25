Мубаракшин объяснил повышение спроса на электроэнергию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Повышение спроса на электроэнергию в Узбекистане связано с развитием секторов экономики — ростом промышленного потенциала страны и растущими потребностями населения, заявил председатель правления АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин.
"Энергетика для любой страны — это основа основ всей экономики, как бы ни развивалась страна. За последние два года в результате экономических реформ мы наблюдаем рост потребности в электроэнергии, в среднем в год порядка от 2–2,5 до 3 млрд кВт*час, — сказал Мубаракшин. — Это не может не радовать: значит, растет промышленный потенциал республики, созданы условия для ввода новых производственных мощностей и развития предпринимательской деятельности, но самое главное — повышается благосостояние и качество жизни наших граждан".
По словам председателя правления АО "Тепловые электрические станции", Узбекистан сейчас находится на новом этапе развития энергетической отрасли — внедрения и использования современных высокоэффективных энергосберегающих технологий.
Основная нагрузка на сегодня по-прежнему на тепловых электростанциях. Суммарная мощность предприятий АО "Тепловые электрические станции" составляет 13 115 МВт. Потребности населения всех регионов и отраслей народного хозяйства страны в электрической и тепловой энергии обеспечивают восемь ТЭС и три ТЭЦ.
К концу 2020 году планируется ввести новые генерирующие мощности на основе современных технологий, доля современных энергоэффективных установок достигнет уровня 4 309,0 МВт (38,2 процента).
На Тахиаташской ТЭС ПГУ №1 мощностью 280 МВт подключена к энергосистеме 20 января 2020-го и работает в тестовом режиме.
ПГУ №2 мощностью 280 МВт подключена к энергосистеме 26 апреля, а 16 июня состоялся запуск комбинированного цикла ГТ и ПТ.
Согласно утвержденной Минэнерго "Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 годы", к 2030 году часть тепловых электростанций будет вырабатывать около 70 млрд КВт*ч электрической энергии, при этом газа на ее выработку будет затрачиваться меньше, чем сейчас.