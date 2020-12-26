Трастовый фонд при ООН утвердил финансирование проектов в Приаралье на $6 млн

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья (МПТФЧБ), созданного под эгидой ООН, утвердил финансирование 3 проектов на общую сумму более 6 млн долларов по направлениям "Молодежь, инновации и здравоохранение", сообщили в пресс-службе МИВТ.

Первый проект предусматривает улучшение качества воды, санитарии, гигиены и питания во время и после COVID-19 и будет реализовываться совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДС) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Инициатива направлена на укрепление здоровья и улучшение питания уязвимых групп населения, включая 5000 детей и подростков. Десять тысяч девочек в возрасте 10-17 лет будут обеспечены микронутриентами. Планируется улучшить инфраструктуру здравоохранения в 15 школах в Муйнакском, Кунградском и Бозатауском районах Каракалпакстана.

В рамках проекта ежегодно более 181 тысячи человек будут иметь улучшенный доступ к качественному медицинскому обслуживанию. В частности, в 20 учреждениях первичной медико-санитарной помощи будут модернизированы система водоснабжения и санитарно-гигиеническая инфраструктура.

Второй проект включает в себя укрепление творческого и инновационного потенциала молодежи для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в населенных пунктах Приаралья. За реализацию возьмутся Программа развития ООН (ПРООН), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программа охватит около 1500 представителей сельской молодежи и женщин. Будут запущены инициативы по поддержке молодежных стартапов и бизнес-идей. Программа расширит возможности 300 женщин и молодых людей по применению новых методов ведения сельского хозяйства, будут трудоустроены 75 человек.

Третий проект включает в себя обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения и безопасности. Минздрав республики и ВОЗ оценят потребности населения Муйнакского района в области здравоохранения и проинформируют об инвестициях в медучреждения, медоборудование и кадровые ресурсы. Реализация проекта обеспечит безопасность населения в регионе, включая водную, энергетическую и дорожную инфраструктуру.

Основными донорами (МПТФЧБ) являются правительства Европейского Союза, Финляндии, Норвегии, Республики Корея и Республики Узбекистан.

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Для справки: Запуск Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья состоялся 27 ноября 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 8 января 2019 года президент Узбекистана утвердил постановление "О мерах по поддержке деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой Организации Объединенных Наций". Документ предусматривает практические меры по созданию благоприятной институциональной, правовой и финансовой среды для обеспечения эффективного функционирования Фонда.