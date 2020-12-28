ЦБ: доллар замедлил темп роста, прибавив в весе всего чуть более 3 сумов

Американец подорожал всего на 3,15 сума и составил в цене 10 476,92 сума, зато английский фунт "повзрослел" почти на 34 сума и теперь стоит 14 194,13 сума.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. По последним данным ЦБ Узбекистана, национальная валюта на этой неделе укрепилась по отношению к евро, японской иене, китайскому юаню и российскому рублю. Однако просела по отношению к доллару, фунту стерлингов и незначительно - казахстанскому тенге.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курс валют с 29.12.2020 года

Американец подорожал всего на 3,15 сума и составил в цене 10 476,92 сума, зато английский фунт "повзрослел" почти на 34 сума и теперь стоит 14 194,13 сума.

Тенденция доллара США к подорожанию продолжается уже третий месяц

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.