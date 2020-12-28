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Купюры американских долларов

ЦБ: доллар замедлил темп роста, прибавив в весе всего чуть более 3 сумов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201228/15689813/TsB-dollar-zamedlil-temp-rosta-pribaviv-v-vese-vsego-chut-bolee-3-sumov.html

Американец подорожал всего на 3,15 сума и составил в цене 10 476,92 сума, зато английский фунт "повзрослел" почти на 34 сума и теперь стоит 14 194,13 сума.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. По последним данным ЦБ Узбекистана, национальная валюта на этой неделе укрепилась по отношению к евро, японской иене, китайскому юаню и российскому рублю. Однако просела по отношению к доллару, фунту стерлингов и незначительно - казахстанскому тенге.

Курс валют с 29.12.2020 года
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курс валют с 29.12.2020 года

Американец подорожал всего на 3,15 сума и составил в цене 10 476,92 сума, зато английский фунт "повзрослел" почти на 34 сума и теперь стоит 14 194,13 сума.

Тенденция доллара США к подорожанию продолжается уже третий месяц

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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