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В Газли открылся газоперерабатывающий завод

В Газли открылся газоперерабатывающий завод — как выглядит предприятие

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201228/15690832/V-Gazli-otkrylsya-gazopererabatyvayuschiy-zavod--kak-vyglyadit-predpriyatie.html

На заводе оборудована отвечающая международным стандартам испытательная лаборатория, где есть возможность проводить более десяти видов анализов.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В городе Газли Бухарской области открылся газоперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Газовая компрессорная станция
© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Газовая компрессорная станция за $78,3 млн построена в Узбекистане
Проект осуществлен в соответствии с постановлениями президента "О производстве и потреблении нефти, нефтепродуктов, природного газа и сжиженного газа в республике в 2017 году" и "Об утверждении программы увеличения добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы". 

Завод строило предприятие "Муборакнефтгазмонтаж", технологическое оборудование поставляли Linde AG (Германия), "Сумское НПО", "Турбогаз" (Украина), "Гидромашсервис", "АЗСТРАСТСТРОЙ", "Пегас–Экспорт" (Россия), Amotec Technology OÜ (Эстония) и другие.

В Газли открылся газоперерабатывающий завод
Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
В Газли открылся газоперерабатывающий завод

"На заводе построена и оснащена современным оборудованием центральная испытательная лаборатория, отвечающая международным стандартам. Здесь есть возможность проводить более десяти видов анализов", — рассказали в пресс-службе.

В Газли открылся газоперерабатывающий завод
Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
В Газли открылся газоперерабатывающий завод

Газлийское нефтегазодобывающее управление занимается добычей голубого топлива на таких месторождениях, как "Дояхотин", "Кулбешкак", "Хожиказган", "Тошкудук", "Калтакир", "Гарби" и "Учкир".

Компрессорная установка месторождения природного газа
© Sputnik / Павел Паламарчук
ТМК намерена участвовать в модернизации газотранспортной системы Узбекистана
В 2012-2020 годах были введены в эксплуатацию такие газовые месторождения, как "Кумли", "Тайлак", "Хаккуль", "Кошкам", "Ёркин", "Гарбий Хакуль", "Миркомилкудук", "Саватли", "Чаккакум", "Южный Кульбешкак", "Андаклы", "Тумарис", "Шуркум" и"Шортак". Это позволило увеличить добычу природного газа на пять миллиардов кубометров в год, газового конденсата — на 45 тысяч тонн.

В настоящее время на предприятии трудятся около полутора тысяч рабочих.

Теги:
Узбекнефтегаз, Экономика, добыча газа, газ, Узбекистан, Бухарская область



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