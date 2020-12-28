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Солнечная электростанция

Узбекистан в начале 2021 года объявит тендер на строительство гелиостанции

© Sputnik / Кирилл Брага
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Проект будет реализован Минэнерго в рамках общего меморандума между правительством Узбекистана и Азиатским банком развития.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Солнечная электростанция мощностью 300 МВт будет построена в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

"Станция (Шерабад II. — Прим. ред.) будет возведена к 2024 году в непосредственной близости от объектов первого проекта Шерабад I, о котором было объявлено в феврале 2020-го", — говорится в публикации.

По проекту Шерабад I в настоящее время проводятся тендерные торги, предложения принимаются с 14 декабря 2020-го по 15 марта 2021 года.

"Общая мощность двух фотоэлектростанций в 500 МВт, с годовой выработкой более 1,1 миллиарда кВт*ч, смогут обеспечить около 30 процентов годового потребления электроэнергии в регионе. Среднее потребление электроэнергии в  Сурхандарьинской области составляет 3,2 миллиарда кВт*ч электроэнергиии", — отметили в Минэнерго.

Солнечная электростанция
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Об открытии тендера в рамках проекта Шерабад II будет официально объявлено в начале 2021 года.

Проект будет реализован министерством в рамках общего меморандума между правительством Узбекистана и Азиатским банком развития.

В структуре топливно-энергетических ресурсов РУз 97 процентов занимают нефть и газ, 2,3 процента — уголь, 0,7 процента — гидроэнергетика. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

Теги:
Минэнерго, Министерство энергетики, Узбекистан, Солнечная энергия



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