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Более 200 крупных объектов сдадут в эксплуатацию в Узбекистане в 2021 году

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201229/15702764/Bolee-200-krupnykh-obektov-sdadut-v-ekspluatatsiyu-v-Uzbekistane-v-2021-godu.html

В частности, намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате и завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году будет запущено 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов, сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

"В целом на следующий год мы поставили задачу освоить инвестиции на сумму 23 миллиарда долларов. В результате в 2021 году будет введено в эксплуатацию 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов", — сказал глава республики во время обращения к Олий Мажлису.

Так, намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате и завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

Кроме того, "по всей стране будут построены сотни мощностей по выпуску текстильной, строительной, кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической продукции". 

Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Архивное фото
© Sputnik / Н. Бобров
В 2021 году 32 крупных предприятия будут трансформированы
"Новые электростанции общей мощностью 760 мегаватт будут пущены в эксплуатацию в Ташкентской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. В Кашкадарьинской области начнет действовать производственный комплекс стоимостью 3,6 миллиарда долларов и мощностью 1,5 миллиона тонн керосина, дизельного топлива и сжиженного газа в год", — рассказал президент.

Шавкат Мирзиёев во вторник выступил с посланием Олий Мажлису в четвертый раз. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Инвестиции, промышленность, Экономика, Узбекистан



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