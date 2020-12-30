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Денежные купюры США.

Эксперт назвал валюты, от которых стоит держаться подальше

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201230/15705000/Ekspert-nazval-valyuty-ot-kotorykh-stoit-derzhatsya-podalshe.html

В какие валюты лучше не инвестировать, а какие могут принести выгоду — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Эксперт в беседе с РИА Новости назвал валюты, от инвестиций в которые лучше воздержаться.

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, это американский доллар и японская йена.

Американский длллар и юань
© AP Photo / Kin Cheung
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"Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран", — сказал Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль.

Генеральный директор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков посоветовал тем, "кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту", "либо покупать евро... либо покупать доллар и евро в равных пропорциях".

В целом же эксперты полагают, что глобальная экономика будет испытывать трудности в 2021 году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит.

Теги:
Экономика, деньги, валюта, доллары



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