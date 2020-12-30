Эксперт назвал валюты, от которых стоит держаться подальше

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Эксперт в беседе с РИА Новости назвал валюты, от инвестиций в которые лучше воздержаться.
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, это американский доллар и японская йена.
Генеральный директор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков посоветовал тем, "кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту", "либо покупать евро... либо покупать доллар и евро в равных пропорциях".
В целом же эксперты полагают, что глобальная экономика будет испытывать трудности в 2021 году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит.