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Россельхознадзор разрешил поставки в РФ сухофруктов из Ферганской области РУз

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201230/15708528/Rosselkhoznadzor-razreshil-postavki-v-RF-sukhofruktov-iz-Ferganskoy-oblasti-RUz.html

Ограничения были введены в начале декабря в связи с выявлением вредителя в партии сушеных абрикосов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки сухофруктов из Ферганской области Узбекистана, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 1 января 2021 года разрешает ввоз в Россию сухофруктов из Ферганской области Республики Узбекистан. Решение службы основано на результатах переговоров с государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров Республики Узбекистан и данных узбекской стороной гарантиях", — сообщается в пресс-релизе.

Соответствующие ограничения были введены в начале декабря в связи с выявлением в партии сушеных абрикосов вредителя — капрового жука.

Томаты в тепличном хозяйстве в Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с 7 предприятий Узбекистана
Ведомство также указывает, что теперь поставки сухофруктов будут осуществляться с обязательным указанием в фитосанитарных сертификатах информации о наименовании производителя и его адресе в графе "дополнительная декларация", а также на маркировке продукции.

Кроме того, каждая партия сухофруктов, прибывающая из Ферганской области Узбекистана, будет сопровождаться предварительным электронным уведомлением и протоколами лабораторных испытаний, подтверждающими фитосанитарную безопасность продукции.

Во вторник Россельхознадзор сообщил о планируемом снятии с 1 января ограничений на поставки помидоров с 34 предприятий Узбекистана, введенных в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Теги:
Сельское хозяйство, Экономика, Сухофрукты, Узбекистан, Ферганская область, Россельхознадзор



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