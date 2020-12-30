Президент утвердил инвестпрограмму более чем на 900 трлн сумов на три года

Ожидает своего исполнения и адресная программа инвестпроектов на 2021 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава Узбекистана подписал постановление, которое утверждает меры по реализации инвестиционной программы на 2021-2023 годы.

В документе приведены прогнозные параметры освоения капитальных вложений, а также инвестиций и кредитов в 2021-2023 годы - это централизованные и нецентрализованные инвестиции в размере 928,7 трлн сумов, в том числе 37,5 млрд долларов иностранных инвестиций.

Постановление включает в себя программу ввода 226 крупных производственных объектов в 2021 году и создание более 34 тысяч рабочих мест.

Одобрена сводная адресная программа освоения инвестиций и кредитов в 2021 году, а также прогнозные показатели ее поквартального исполнения. Кроме того утверждена адресная программа инвестиционных проектов, которые будут реализованы в 2021 году с привлечением иностранных кредитов под государственную гарантию.

Ожидает своего исполнения и адресная программа инвестпроектов на 2021 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Постановлением озвучен также перечень тех проектов, по которым требуется разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектной документации и перечень перспективных инвестиционных проектов, подлежащих проработке в будущем году.