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Президент утвердил инвестпрограмму более чем на 900 трлн сумов на три года

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Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201230/15710179/Prezident-utverdil-investprogrammu-bolee-chem-na-900-trln-sumov-na-tri-goda.html

Ожидает своего исполнения и адресная программа инвестпроектов на 2021 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава Узбекистана подписал постановление, которое утверждает меры по реализации инвестиционной программы на 2021-2023 годы.

Инвестиции в бизнес
© Pixabay / AlexanderStein
Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году

В документе приведены прогнозные параметры освоения капитальных вложений, а также инвестиций и кредитов в 2021-2023 годы - это централизованные и нецентрализованные инвестиции в размере 928,7 трлн сумов, в том числе 37,5 млрд долларов иностранных инвестиций. 

Постановление включает в себя программу ввода 226 крупных производственных объектов в 2021 году и создание более 34 тысяч рабочих мест.

Одобрена сводная адресная программа освоения инвестиций и кредитов в 2021 году, а также прогнозные показатели ее поквартального исполнения. Кроме того утверждена адресная программа инвестиционных проектов, которые будут реализованы в 2021 году с привлечением иностранных кредитов под государственную гарантию.

Ожидает своего исполнения и адресная программа инвестпроектов на 2021 году с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Постановлением озвучен также перечень тех проектов, по которым требуется разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектной документации и перечень перспективных инвестиционных проектов, подлежащих проработке в будущем году.

Теги:
Узбекистан, Президент, Инвестиции



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