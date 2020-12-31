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Узбекистан продлил на год нулевую пошлину на ввоз ряда товаров — список

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201231/15711632/Uzbekistan-prodlil-na-god-nulevuyu-poshlinu-na-vvoz-ryada-tovarov--spisok.html

В апреле глава государства обнулил до конца 2020-го ставки пошлин и акцизов на ввоз 20 категорий товаров. Это делалось в целях смягчения социально-экономических последствий распространения COVID-19 в стране.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Узбекистана продлили до 31 декабря 2021 года нулевые ставки пошлин на импорт основных видов продовольствия, гигиенических средств и медоборудования.

Это следует из постановления, подписанного главой республики накануне. 

"Применить на срок до 31 декабря 2021 года нулевую ставку таможенной пошлины при ввозе на территорию Республики Узбекистан товаров (за исключением белого и другого сахара), предусмотренных в приложении к указу Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года", — говорится в тексте документа.

Напомним, что в апреле Мирзиёев своим указом обнулил до конца 2020-го ставки пошлин и акцизов на ввоз 20 категорий товаров в рамках смягчения социально-экономических последствий распространения коронавируса в Узбекистане. 

Теперь же, согласно новому постановлению, нулевая пошлина продлена на год при ввозе мяса, молока, масла, муки, а также марли, гигиенических средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги:
президент Узбекистана, Президент, Экономика, средства гигиены, пошлины, импорт, продукты



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