Узбекистан продлил на год нулевую пошлину на ввоз ряда товаров — список

В апреле глава государства обнулил до конца 2020-го ставки пошлин и акцизов на ввоз 20 категорий товаров. Это делалось в целях смягчения социально-экономических последствий распространения COVID-19 в стране.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Узбекистана продлили до 31 декабря 2021 года нулевые ставки пошлин на импорт основных видов продовольствия, гигиенических средств и медоборудования.

Это следует из постановления, подписанного главой республики накануне.

"Применить на срок до 31 декабря 2021 года нулевую ставку таможенной пошлины при ввозе на территорию Республики Узбекистан товаров (за исключением белого и другого сахара), предусмотренных в приложении к указу Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года", — говорится в тексте документа.

Напомним, что в апреле Мирзиёев своим указом обнулил до конца 2020-го ставки пошлин и акцизов на ввоз 20 категорий товаров в рамках смягчения социально-экономических последствий распространения коронавируса в Узбекистане.

Теперь же, согласно новому постановлению, нулевая пошлина продлена на год при ввозе мяса, молока, масла, муки, а также марли, гигиенических средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.