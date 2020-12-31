Налоговые ставки в 2021 году: что изменится, а что сохранится

Ставка налог на имущество физлиц проиндексирована в 1,15 раза. До 13% снижается налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность. О других изменениях читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили закон об изменениях и дополнениях в ряде законодательных актов, чтобы исполнить закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год", принятый ранее.

Ставки акцизного, земельного, подоходного налогов, а также налога за пользование водными ресурсами, установленных в фиксированном размере, внесли в Налоговый Кодекс. Это упрощает регулирование и доступ к правовым документам.

Что изменилось

Отменен акцизный налог по 73 позициям, в том числе на электротехническую продукцию (холодильники, кондиционеры, стиральные машины), тракторы и полуприцепы, пищевую продукцию (маргарин, кондитерские и другие изделия) и т.д.

Ставка акцизного налога на услуги мобильной связи снижена с 20% в 2020 году до 15% в 2021-м.

Ставка акцизного налога на полиэтиленовые гранулы снизилась с 30% до 20%.

Налог на доходы физлиц в срок до 1 декабря самозанятые граждане могут уплачивать на добровольной основе, а в обязательном порядке его должны уплатить:

• ученики школы "Уста-шогирд" — в период их работы до достижения 25 лет;

• главы дехканских хозяйств с приусадебным земельным участком площадью не менее 4 соток или занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота либо домашней птицы не менее 50 голов на данной площади.

Также снижается налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с 25% до 13%.

Ставки налога на имущество, действовавшие в 2020 году для физлиц, были проиндексированы в 1,15 раза. Это объясняется тем, что сохраняется размер кадастровой стоимости объектов налогообложения, определенной в 2018 году.

При этом сумма налога не может превышать сумму, начисленную за 2020 год, более чем на 30%.

Кроме того, теперь в объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц включается машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом.

Данный объект облагается по ставке в размере 0,23% к налоговой базе.

Помимо этого, расширяется налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога за счет внедрения водосберегающих технологий.

До 1 января 2021 года этой льготой могли воспользоваться только те налогоплательщики, которые использовали систему капельного орошения.

С 1 января 2021-го сроком на пять лет освобождаются также и земли, на которых внедрены дождевальное, дискретное и другое орошение.

Ставки налога за пользование водными ресурсами возросли на 15%, а для отдельных отраслей экономики — на 30%.

При этом на уровне 2020 года сохраняются налоговые ставки для предприятий коммунального обслуживания, а в части объема воды, используемого для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства, устанавливается единая налоговая ставка в размере 40 сумов за 1 куб.м.

Для электростанций налоговая ставка выравнивается с той, что была установлена для предприятий коммунального обслуживания.

С нового года вводится порядок, в соответствии с которым налогоплательщики, занимающиеся несколькими видами деятельности, по которым установлены различные налоговые ставки, обязаны вести раздельный учет по таким видам деятельности и уплачивать налог по соответствующим ставкам.