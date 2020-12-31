Налоговые ставки в 2021 году: что изменится, а что сохранится

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Узбекистана утвердили закон об изменениях и дополнениях в ряде законодательных актов, чтобы исполнить закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год", принятый ранее.
Ставки акцизного, земельного, подоходного налогов, а также налога за пользование водными ресурсами, установленных в фиксированном размере, внесли в Налоговый Кодекс. Это упрощает регулирование и доступ к правовым документам.
Что изменилось
Отменен акцизный налог по 73 позициям, в том числе на электротехническую продукцию (холодильники, кондиционеры, стиральные машины), тракторы и полуприцепы, пищевую продукцию (маргарин, кондитерские и другие изделия) и т.д.
Ставка акцизного налога на услуги мобильной связи снижена с 20% в 2020 году до 15% в 2021-м.
Ставка акцизного налога на полиэтиленовые гранулы снизилась с 30% до 20%.
Налог на доходы физлиц в срок до 1 декабря самозанятые граждане могут уплачивать на добровольной основе, а в обязательном порядке его должны уплатить:
• ученики школы "Уста-шогирд" — в период их работы до достижения 25 лет;
• главы дехканских хозяйств с приусадебным земельным участком площадью не менее 4 соток или занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота либо домашней птицы не менее 50 голов на данной площади.
Также снижается налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с 25% до 13%.
Ставки налога на имущество, действовавшие в 2020 году для физлиц, были проиндексированы в 1,15 раза. Это объясняется тем, что сохраняется размер кадастровой стоимости объектов налогообложения, определенной в 2018 году.
При этом сумма налога не может превышать сумму, начисленную за 2020 год, более чем на 30%.
Кроме того, теперь в объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц включается машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом.
Данный объект облагается по ставке в размере 0,23% к налоговой базе.
Помимо этого, расширяется налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога за счет внедрения водосберегающих технологий.
До 1 января 2021 года этой льготой могли воспользоваться только те налогоплательщики, которые использовали систему капельного орошения.
С 1 января 2021-го сроком на пять лет освобождаются также и земли, на которых внедрены дождевальное, дискретное и другое орошение.
Ставки налога за пользование водными ресурсами возросли на 15%, а для отдельных отраслей экономики — на 30%.
При этом на уровне 2020 года сохраняются налоговые ставки для предприятий коммунального обслуживания, а в части объема воды, используемого для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства, устанавливается единая налоговая ставка в размере 40 сумов за 1 куб.м.
Для электростанций налоговая ставка выравнивается с той, что была установлена для предприятий коммунального обслуживания.
С нового года вводится порядок, в соответствии с которым налогоплательщики, занимающиеся несколькими видами деятельности, по которым установлены различные налоговые ставки, обязаны вести раздельный учет по таким видам деятельности и уплачивать налог по соответствующим ставкам.