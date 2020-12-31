Ташкент и Анкара планируют увеличить товарооборот в два раза

По итогам 2019 года объем взаимной торговли вырос на 22,7% по сравнению с 2018 годом, до 2,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Тайип Эродган в ходе телефонного разговора отметили важность принятия соглашения о преференциальной торговле между странами, сообщает пресс-служба.

В начале беседы главы двух государств обменялись поздравлениями в связи с наступающим 2021 годом.

"Подчеркнута важность скорейшего принятия соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, что позволит в ближайшие годы довести объемы товарооборота до 5 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года объем взаимной торговли вырос на 22,7% по сравнению с 2018 годом, до 2,5 миллиарда долларов.

Лидеры стран особо подчеркнули, что в непростых условиях глобального распространения коронавируса и негативного воздействия его последствий на мировую экономику, удалось обеспечить поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и многопланового партнерства Узбекистана и Турции, отмечается в сообщении.

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"Особая признательность выражена турецкой стороне за оказанную поддержку и практическое содействие в борьбе с пандемией", - добавили в пресс-службе.