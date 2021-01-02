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В правительстве утвердили параметры проекта Всемирного банка

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Всемирный банк предоставил 500 миллионов долларов кредитных средств на поддержку на поддержку экономических реформ в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кабмин принял постановление, которое предусматривает реализацию проекта Всемирного банка по поддержке перехода к рыночной экономике.

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Проект направлен на покрытие расходов Госбюджета страны. Кредитное соглашение и финансовый договор между Узбекистаном и Всемирным банком по его реализации были подписаны 16 декабря 2020 года. Согласно документу, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит 250 млн долларов США на 10,5 лет с пятилетним льготным периодом.

А Международная ассоциация развития (МАР) инвестирует 165 млн долларов США сроком на 30 лет, в том числе 165 млн – с пятилетним льготным периодом и 85 млн – без предоставления льгот с годовой ставкой 4,31%.

Министерство финансов будет координировать и мониторить реализацию проекта, а также отвечать за целевое и эффективное использование кредитных средств МРРР и МАР.

Правительство утвердило также графики и размеры погашения основной суммы кредита и процентной ставки. Все суммы будут возвращаться из госбюджета Узбекистана.

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В апреле 2020 года Президент Узбекистана подписал постановление о привлечении финансового содействия МФИ с целью повышения эффективности и расширения возможностей системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. Кредиты направляются на своевременное выявление и медицинское обслуживание пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, а также на обеспечение дополнительной поддержки бюджета, предприятиям сельскохозяйственной, коммунальной и энергетической сферы.

Теги:
госбюджет, Узбекистан, Всемирный банк



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