В Узбекистане курс доллара упал впервые более чем за два месяца

Экономика
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Курс доллара США упал впервые более чем за два месяца (-27,48) и составил 10 449,44 сума. Стоимость 1 евро также снизилась.
ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 5 января.
"Курс доллара США упал впервые более чем за два месяца (-27,48) и составил 10 449,44 сума. Стоимость 1 евро также снизилась (-24,13), составив 12 761,90 сума", - говорится в сообщении.
Один российский рубль стал равен 140,45 (-0,82) сума.
ЦБ Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 5 января 2021 года
Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.