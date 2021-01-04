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В Узбекистане курс доллара упал впервые более чем за два месяца

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210104/15727809/V-Uzbekistane-kurs-dollara-upal-vpervye-bolee-chem-za-dva-mesyatsa.html

Курс доллара США упал впервые более чем за два месяца (-27,48) и составил 10 449,44 сума. Стоимость 1 евро также снизилась.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 5 января.

"Курс доллара США упал впервые более чем за два месяца (-27,48) и составил 10 449,44 сума. Стоимость 1 евро также снизилась (-24,13), составив 12 761,90 сума", - говорится в сообщении.

Один российский рубль стал равен 140,45 (-0,82) сума.

Курс валют в Узбекистане с 5 января 2021 года
ЦБ Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 5 января 2021 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, валюта, курс валюты, Узбекистан, Узбекистан



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