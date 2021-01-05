Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021-м

Среднесрочным потенциалом обладают юань и иена, также интерес могут представлять валюты стран БРИКС. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В 2021 году лучшей иностранной валютой для сбережений будет евро, полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — сказал Зельцер РИА Новости.

Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.

Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия. Однако для жителей России они экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, отметил Зельцер.

Что же касается российского рубля, то он, по мнению эксперта, вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого необходимы стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.